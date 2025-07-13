Beşiktaş, Admira Wacker ile berabere kaldı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu ülkenin takımlarından Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Datenpol Arena'da oynanan karşılaşmayı Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca yönetti.

İLK YARI

Beşiktaş, 6. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya kayarak ters bir vuruş yapan Lukas Malicsek topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısında takımlar karşılıklı pozisyonlar bulurken, iki takım kalecileri başarılı kurtarışlara imza attı. Beşiktaş, devreye 1-0 önde girdi.

İKİNCİ YARI

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya tamamen farklı bir 11 ile çıktı. Beşiktaş soyunma odasından Emre Bilgin, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Moatasem Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Tayfur Bingöl, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu 11'iyle döndü.

Admira Wacker, 68. dakikada eşitliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topa sol kanattan hareketlenen Filip Ristanic, pasını ceza sahası içindeki Marco Wagner'e çıkardı. Bu oyuncu, penaltı noktasına yakın mesafede savunmayı ve kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

SOLSKJAER, SANTRFORSUZ SİSTEMİ DENEDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında santrforsuz sistemi denedi.

Solskjaer, Avusturya temsilcisine karşı ilk 11'de şans verdiği kanat oyuncusu Milot Rashica'yı en uçta görevlendirdi.

Rashica ile Rafa Silva'nın ilk yarıda bazı pozisyonlarda yer değiştirdiği gözlendi.

Norveçli teknik adam, geçen sezon da birkaç maçta aynı sistemi uygulamıştı.

GEDSON FERNANDES SOL AÇIKTA OYNADI

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sol açıkta görev aldı.

Portekizli futbolcu, ilk 45 dakikada sol bek David Jurasek ile uyumlu bir görüntü ortaya koydu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Gedson Fernandes'i yaz kampındaki antrenmanlarda birçok kez sol açıkta denedi.

DEMİR EGE TIKNAZ GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, sezon öncesi kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkıyor.

Geçen sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren genç futbolcu, siyah-beyazlı formayla Admira Wacker'e karşı ilk 45 dakikada forma giydi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyun kurulumunda büyük rol üstlenen Demir Ege, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü çiziyor.

BEŞ FUTBOLCU, KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda kaleciler Ersin Destanoğlu ile Göktuğ Baytekin, Tammy Abraham, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

TARAFTARLARDAN BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK İLGİ

Avusturya'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Admira Wacker ile oynanan hazırlık karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Datenpol Arena'da oynanan müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç boyu yaptıkları tezahüratlarla destekledi.