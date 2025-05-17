Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
BEŞİKTAŞ KAMPA GİRECEK
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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