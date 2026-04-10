Beşiktaş - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Salih, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Ballet, Safuri, Saric, Storm, Van de Streek.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.