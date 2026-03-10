Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Ozan Ergün kariyerini bitirdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir iftar davetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunudu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Galatasaray ile oynanan derbinin hakemi Ozan Ergün hakkında konuştu.

Başkan Adalı, derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert sözlerle yüklendi.

"OZAN ERGÜN KARİYERİNİ BİTİRDİ, YAZIK"

Adalı, genç hakemin sahada hata yapabileceğini ancak bazı pozisyonların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Adalı daha sonra Ergün'ün sahada hata yapma kredisini tükettiğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Ozan Ergün genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ama Osimhen'in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü ya... O an bitti işte. Ozan Ergün kariyerini bitirdi, yazık."