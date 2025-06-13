Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer süreciyle ilgili konuştu

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Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Siyah-beyazlı taraftarların gözü kulağı transfer edilecek isimlere çevrilirken Başkan Serdal Adalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Adalı, futbol takımı için transferde sessizliğini bozdu.

"TRANSFERDE ACELECİ DEĞİLİZ"

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuşan Adalı, şunları söyledi:

Genel anlamda dünya futbolunda sağ ve sol bek ile santrfor bölgesi için bu yıl fazla bir alternatif yok. Kanat mevkileri için tam tersi bir durum var. Transferde aceleci olmuyoruz. Elimizde geniş bir data var.

"SANTRAFOR DÜNYA YILDIZI OLACAK"

Santrfor için dünya yıldızı bir oyuncu alacağız. İki kanat ve bekler için de hummalı çalışmamız var. Taraftarımız rahat olsun. Hiç sıkıntı yapmasın. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olan bir takımları olacak. Atkılarını hazırlasınlar, formalarını alsınlar.

"MASUAKU AYRILDI"

Sözleşmesi biten oyuncular ile devam etmeyeceğiz. Kontratı devam edenlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Masuaku ayrıldı. Yabancılar içinde 4-5 isimle de yol ayrımı olabilir.



Demir Ege’nin dönmesini, teknik direktörümüz Solskjaer istiyordu. Şu an gidecekler, gelecekler ve kiraya gönderileceklerle ilgili hummalı bir çalışma var.

"IMMOBILE KENDİSİ KARAR VERECEK"