Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan kanat transferiyle ilgili sözler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, herkesin çok beğeneceği bir sol kanat oyuncusu alacaklarını söylemişti.

Başkan Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek. Çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim." demişti.

Adalı'nın bu ifadeleri sonrası taraftar beklentiye girse de son günlerde Jota Silva dışında kadroya katılan olmadı.

Hal böyle olunca siyah-beyazlı taraftarlar, Adalı yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.

Başkan Serdal Adalı da düzenlediği basın toplantısında konuya değindi.

"TARAFTARLAR KANAT TRANSFERİYLE İLGİLİ YÜZDE YÜZ HAKLI"

Gelen ve giden oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Adalı, "Gelelim kanat transferine... Taraftarlarımızı bunu kibarca, bir besteyle bize sormuşlardı. Neyse ki bize bestelerde sadece transfer soruyorlar. Yüzde 100 haklılar. Tribünde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki, benim taraftar yanım başkan yönümden daha ağır basıyor. En iyi transferleri yapmak, onları mutlu etmek için buradayız. Herkesten de hangi şartlarda mücadele ettiğimizi ve geçmişten gelen hangi yüklerle uğraştığımızı da unutmamalarını rica ediyorum. Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli. Geçtiğimiz sene bu mevkide oynayacak tek oyuncu Rashica'ydı. Kadro planlaması buydu. Şampiyon olduktan sonra da bu mevkide hep sıkıntı çekmiştik. İşin gerçeği bu. Geçen sene Mario'yu sol açık yapan ben değilim. Mario ile konuştum, 'Bir defa dahi geçmişte sol açık oynamadım' dedi. Aldığımız futbolcuların da suçu yok." şeklinde konuştu.

"EN ÇOK MESAİYİ KANAT TRANSFERLERİNE YAPTIK"

Başkan Adalı ayrıca şunları söyledi:

"Yaz transferinde en çok mesaiyi kanat transferlerine yaptık. Sağlı sollu 5 kanat oyuncusu listemizdeydi. Ole Hoca ve Sergen Hocamız, bazı defans ve orta sahalar istedi. Son 2 günde biz Sergen Hocamızla bazı konularda, sol açık konusunda fikir ayrılığı yaşadık. Sonunda orta yolu bulduk. İlk olarak Cerny gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Cerny taraftarımızın da isteği bir oyuncuydu. Uzun zamandır görüşüyorduk, kendisi Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordu. Pazarlıkları zaman aldı. Önceki kulübü de Cerny'nin yerini doldurmak için bazı çalışmalar yaptı, beklemek zorunda kaldık."

CERNY VE CENGİZ TRANSFERLERİ