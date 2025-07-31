Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftara: 10 güne biter...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçın için Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar bu kapsamda, dün Polonya'nın Krakow Havalimanı’na iniş yaptı.

Takımı, havalimanında bekleyen bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı.

TARAFTAR HAVAALANINDA SORDU: KANAT TRANSFERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tezahüratlar ve alkışlarla karşılanan kafilede, teknik direktör, teknik heyet ve futbolcularla birlikte Başkan Serdal Adalı da yer aldı.

O anlarda Serdal Adalı, havaalanında bir taraftarın kendisine sorduğu soruyu cevapladı.

"10 GÜNE KADAR BİTER"

Beşiktaş taraftarının kendisine sorduğu "Başkanım kanat transferi ne zaman yapılacak?" sorusuna Serdal Adalı'dan yanıt geldi.

Beşiktaş Başkanı Adalı, "Yapacağız, yapacağız. 10 güne kadar biter." şeklinde cevap verdi ve Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.