Beşiktaş bu sezon derbi kazanamadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.
Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ, SEZONU DERBİ GALİBİYETİ OLMADAN KAPATTI
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu.
Kartal, 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı mücadelelerde 3 puana uzanamadı.
Sarı-kırmızılılar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde ise 1-0 kaybetti.
Kara Kartal, sarı-lacivertlilere de evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 yenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)