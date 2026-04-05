Beşiktaş bu sezon derbi kazanamadı

Beşiktaş bu sezon derbi kazanamadı
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, SEZONU DERBİ GALİBİYETİ OLMADAN KAPATTI

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu.

Kartal, 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı mücadelelerde 3 puana uzanamadı.

Sarı-kırmızılılar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde ise 1-0 kaybetti.

Kara Kartal, sarı-lacivertlilere de evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 yenildi.

