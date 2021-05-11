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    Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2 golle yenildi

    Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2 golle yenildi

    Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2-1 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 22:28
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    Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi.

    Şampiyonluk mücadelesinde kritik bir maça çıkan Beşiktaş, 38. dakikada 1-0 geriye düştü ve iki takım da soyunma odasına bu skorla gitti.

    İkinci yarıda yüksek tempo ve pressle oynayan Beşiktaş aradığı golü 54. dakikada Ghezzal'la buldu.

    10 KİŞİ KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ'I YENDİ

    Maçın büyük bir bölümü bu skorla devam ederken, 77. dakikada Karagümrük'te Zukanovic 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Ancak 10 kişi kalan Karagümrük, 81. dakikada Borini ile tekrar öne geçerek durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla bitti.

    Bu skorla Beşiktaş 81 puanda kalırken, Karagümrük 57 puana yükseldi.

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