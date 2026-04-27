Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le berabere kaldı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 31. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş ile Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Fatih Karagümrük, hakem Batuhan Kolak’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4. sırada yer alırken puanını 56'ya yükseltti. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise 21 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Siyah-Beyazlılar sonrasında ise Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Karagümrük ise 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
RIDVAN YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, rakip takımdan Barış Kalaycı'yı formasından çekmesinin ardından 77. dakikada sarı kart gördü.
Bu sarı kartın ardından Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.