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    Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanmaya başlarken, taraftarlar kanal bilgisini gündeme getirdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 14:15
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    Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

    Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, müsabakaların heyecanı 10. haftada devam ediyor.

    Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapan Süper Lig, bu hafta ise Galatasaray- Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak.

    Beşiktaş- Galatasaray arasında oynanacak bu dev derbi bugün saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Her anıyla heyecanlı geçecek olan bu derbi için hazırlıklar tamamlanırken, iki takım sahaya kazanmak için çıkacak.

    3 puan hesaplarının yapıldığı maçı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    Futbolseverler, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

    Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

    Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

    Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Kenan Karaman, Ghezzal, Batshuayi
    • Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed

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