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- Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?
Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 14:14
- Güncelleme : 25.10.2021 - 14:15
Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, müsabakaların heyecanı 10. haftada devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapan Süper Lig, bu hafta ise Galatasaray- Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak.
Beşiktaş- Galatasaray arasında oynanacak bu dev derbi bugün saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Her anıyla heyecanlı geçecek olan bu derbi için hazırlıklar tamamlanırken, iki takım sahaya kazanmak için çıkacak.
3 puan hesaplarının yapıldığı maçı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Futbolseverler, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Kenan Karaman, Ghezzal, Batshuayi
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed