Beşiktaş-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanmaya başlarken, taraftarlar kanal bilgisini gündeme getirdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, müsabakaların heyecanı 10. haftada devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapan Süper Lig, bu hafta ise Galatasaray- Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş- Galatasaray arasında oynanacak bu dev derbi bugün saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Her anıyla heyecanlı geçecek olan bu derbi için hazırlıklar tamamlanırken, iki takım sahaya kazanmak için çıkacak.

3 puan hesaplarının yapıldığı maçı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Futbolseverler, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Kenan Karaman, Ghezzal, Batshuayi