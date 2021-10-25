Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim? İşte dev derbinin VAR hakemi...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim? İşte dev derbinin VAR hakemi...

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Taraftarlar ise "Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig'in 9. haftası Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına ev sahipliği yaparken, 10. haftada ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak.

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan derbi, Vodafone Park'ta oynanacak ve bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Heyecanlı anlara sahne olacak olan müsabaka sabırsızlıkla beklenirken, futbolseverlerin gözü hakemlere çevrildi.

Son dönemlerde eleştiri alanlar hakemlerin bu dev derbiyi nasıl yöneteceği merak edilirken, derbinin VAR hakemi gündeme geldi.

En az orta hakem kadar maçlarda etkili olan VAR hakeme dair detaylar ve kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler, "Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim?" sorusuna net bir cevap arıyor.

Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİMDİR?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

AVAR'da Erkan Özdamar ve Ceyhun Sesigüzel ikilisi görev yapacak. Dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.



