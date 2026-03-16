Beşiktaş galibiyetinin ardından El Bilal Toure'den gönderme

Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Beşiktaşlı bir taraftar, El Bilal Toure'ye "Sanırım senin bonservisini almayacağız, bize net adam lazım. Emeklerin için şimdiden teşekkürler, kardeşim." diye yazdı.

Toure ise taraftarın sözlerine, "Bilgi için teşekkürler, başkan." yanıtını verdi.

"GERÇEK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Toure daha sonra bir paylaşım yaptı.

Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederken bazı eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

Malili oyuncu paylaşımında, "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"

Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Toure, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın."