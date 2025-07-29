Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını aldı

Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'le ilgili sıcak saatler yaşanıyor...
Siyah-beyazlılar, bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da bulunan Fernandes'le ilgili bir hamle yaptı.
BEŞİKTAŞ KALAN HİSSEYİ DE ALDI
Buna göre Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin geri kalanı için Benfica'ya 10 milyon euro ödedi.
Böylelikle Portekizli oyuncunun Spartak Moskova'ya transferi öncesi bonservisinin tamamı elde edilmiş oldu.
SPARTAK MOSKOVA'YA GİDİYOR
Bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş, Gedson Fernandes'i 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Spartak Moskova'ya gönderecek.
İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama;
"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki yüzde 50'lik payı SL Benfica kulübünden 10 milyon euro karşılığında satın almıştır."