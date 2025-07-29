Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını aldı

Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'le ilgili sıcak saatler yaşanıyor...

Siyah-beyazlılar, bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da bulunan Fernandes'le ilgili bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞ KALAN HİSSEYİ DE ALDI

Buna göre Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin geri kalanı için Benfica'ya 10 milyon euro ödedi.

Böylelikle Portekizli oyuncunun Spartak Moskova'ya transferi öncesi bonservisinin tamamı elde edilmiş oldu.

SPARTAK MOSKOVA'YA GİDİYOR

Bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş, Gedson Fernandes'i 20 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Spartak Moskova'ya gönderecek.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama;