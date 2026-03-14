Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Siyah-beyazlı oyuncular, idmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve elle gol atma çalışmasıyla başlayan antrenman, duran top organizasyonlarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yarın Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Yasin Kol düdük çalacak.
