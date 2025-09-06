Beşiktaş, günün ilk idmanını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanında saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.