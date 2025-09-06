Abone ol: Google News

Beşiktaş, günün ilk idmanını gerçekleştirdi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 14:10
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanında saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

