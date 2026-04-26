Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 18. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 18. kez kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibiyle daha önce oynadığı 178 lig maçının 12'sini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Fatih Karagümrük 12 golle cevap verdi.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ, EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLARDA BİR KEZ KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı ev sahibi olarak sahaya çıktığı mücadelelerde de üstünlüğünü korudu.

Daha önce 8 kez rakibini ağırlayan Beşiktaş, bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Fatih Karagümrük ise bir kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Beşiktaş bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİYAH-BEYAZLILAR SADECE 1 KEZ GOL ATAMADI

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 17 maçın 16'sında rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, 7 mücadelede ise Fatih Karagümrük'ün gol atmasına engel oldu.

EN FARKLI SONUÇLAR

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 17 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.