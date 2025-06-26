Beşiktaş'ın istediği Mehdi Taremi, Tahran'dan zor kaçtı

İtalyan devi Inter’de forma giren İran’lı futbolcu Mehdi Taremi, İsrail ile ülkesi arasında devam eden çatışmalardan dolayı günlerce mahsur kaldığı Tahran’dan ayrılmak istedi.

Gazzetta dello Sport’un haberine göre, tecrübeli forvet, yüzlerce kilometre uzaktaki ailesinin yaşadığı Buşehr’e gitmeyi başardı.

TAHRAN'DAN AYRILDI

Yaşadığı süreç hakkında konuşan Taremi, “yaşayan bir cehennem” diyerek durumu özetledi.

Tahran’dan Buşehr’e geçen futbolcu, durumu Inter teknik direktörü Cristian Chivu ve kulüp yöneticilerine sağ salim Buşehr’e vardığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ

Öte yandan Mehdi Taremi, Beşiktaş'ın transfer listesindeki önemli adaylardan biri.

Ancak İranlı yıldızla ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil.

Siyah-beyazlıların yanı sıra İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest ve Fulham da Taremi'yi radarlarına almış durumda.

NE OLDU?

Taremi, İran’da Yılın Futbolcusu ödülünü almak ve Dünya Kupası elemeleri için milli takımda oynamak üzere ülkesine dönmüştü.

Ancak İsrail’in nükleer ve askeri tesisleri hedef alan saldırıları, İran hava sahasını kapatınca oyuncunun Los Angeles’taki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılması imkânsız hale geldi.

Inter, Taremi’nin güvenliği için karayoluyla seyahat önerisini riskli bularak reddetmiş, İtalyan kulübünün başkanı Guiseppe Marotta ise İtalyan Dışişleri Bakanlığı ve Tahran Büyükelçisi ile Taremi için iletişime geçmişti.