Mehdi Taremi, Beşiktaş'a önerildi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'a dikkat çeken bir isim önerildi.

Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Sport Italia'nın haberine göre; şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmuyor.

Ancak Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

İRAN'DA MAHSUR KALDI

İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı.

Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.

43 MAÇA ÇIKTI

2024 yazında Porto'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Taremi'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

Geçtiğimiz sezon Inter forması ile 43 maça çıkan Mehdi Taremi, bu müsabakalarda 3 gol atıp 9 da asist yapmayı başardı.