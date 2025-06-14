Interli Mehdi Taremi mahsur kaldı: Savaş sebebiyle ülkesinden çıkamadı

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FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala dikkat çeken bir olay yaşandı.

İsrail'in geçtiğimiz gün İran'a başlattığı ve sürdürdüğü saldırı, futbol dünyasını da çok yakından etkiledi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter forması giyen Mehdi Taremi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası Elemeleri için oynanacak maçlar nedeniyle ülkesi İran'a gitti.

TAREMI, İRAN'DAN ÇIKAMADI

Haberin devamında Tahran'da bulunan yıldız futbolcunun İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda ülkesinden çıkamadığı ve turnuvanın düzenleneceği ülke ABD'ye gidemediği kaydedildi.

Ayrıca İtalyan kulübünün yetkililerinin Taremi'nin can güvenliğinden endişe duyduğu ifade edildi.

Taremi'nin yaşanan gelişmeler sonucunda kulübünün turnuva kadrosuna dahil edilemediği belirtildi.

INTER TEMAS HALİNDE

Kulübün golcü futbolcuyla sık sık temas halinde olduğu ve oyuncuyu ülkeden çıkarmak için tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı.

Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk maçına 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ekibi Monterrey karşısında çıkacak.