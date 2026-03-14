Beşiktaş kafilesi, Ankara'ya geldi

Beşiktaş kafilesi, Ankara'ya geldi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçı için başkent Ankara'ya ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, başkente geldi.

Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

SERGEN YALÇIN VE OYUNCULARA DESTEK

Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

