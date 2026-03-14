Beşiktaş kafilesi, Ankara'ya geldi

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, başkente geldi.
Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
SERGEN YALÇIN VE OYUNCULARA DESTEK
Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA
Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi