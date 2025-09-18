Abone ol: Google News

Beşiktaş kafilesi İzmir’de

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşması için İzmir’e geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Göztepe’ye konuk olacak.

Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaparken, siyah-beyazlıları bir grup taraftar karşıladı.

Daha sonra Beşiktaş, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

KAFİLEDE YER ALMAYANLAR

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir’e getirilmedi.

