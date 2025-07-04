Beşiktaş, kamp için Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı.

Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi.

JURASEK KAFİLEDE YER ALDI

Otele ulaşan kafilede futbolcuların yanı sıra asbaşkan Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Yeni transferlerden David Jurasek kafilede bulunurken, Tammy Abraham'ın ise birkaç gün içerisinde takıma katılacağı öğrenildi.

4 MAÇ YAPILACAK

Avusturya kampında 18 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak olan siyah-beyazlılar, buradaki ilk antrenmanını bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Öte yandan Beşiktaş, kampta dört hazırlık maçı oynayacak.

"YOĞUN BİR SEZON OLACAK"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın Süper Lig'de konuşulacak bir transfer olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına otel girişinde açıklamalarda bulunan Kılıç, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını hem oyuncularımızın fiziksel performansları açısından, kamp ortamı açısından iyi geçeceğini düşünüyoruz. Yoğun bir sezon olacak. Hem Avrupa kupaları hem de kendi ligimizde iyi bir süreç geçireceğiz.

"ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Çok başarılı olacağını düşünüyoruz. Kendisiyle de zaten iddiaya da girildi. 28-30 gol atması durumunda kendisine hediyeler vereceğimizi söyledik. Sağını solunu iyi toplayacağımızı düşünüyoruz. Kendisinden çok iyi performans bekliyoruz. Bizim ligimizde konuşulacak bir transfer olacak.

"TRANSFERLERİ BAŞKANIMIZ YAPIYOR"

Transfer çalışmalarını Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğünün altını çizen Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

Transferleri başkanımız yapıyor. Transfer olacak ve zaten son günlerde kampa da katılacak. Başkanımız daha net bilgiler verecektir.

KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Avusturya kampının kadrosunda yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin sezon öncesi hazırlıklarına takımdan ayrılması beklenen Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile ve Kerem Atakan Kesgin dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın Avusturya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: