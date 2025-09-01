Beşiktaş, Keny Arroyo ve Jean Onana'yı gönderdi Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar ayrıca, Jean Onana'nın da İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.