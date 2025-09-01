Beşiktaş, Keny Arroyo ve Jean Onana'yı gönderdi

Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar gerçekleşmeye başladı.
Siyah-beyazlılarda son dönemde maç kadrosunda yer almayan 19 yaşındaki futbolcu Keny Arroyo, Cruzerio'ya transfer oluyor.
8.5 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek Arroyo, Cruzerio'ya transferi için Brezilya'ya gitti.
BREZİLYA'YA GİTTİ
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı.
Kartal, genç oyuncu için 5.6 milyon euro bonservis ödemişti.
Siyah-beyazlılarda 14 maçta süre bulan Keny Arroyo, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan Arroyo'nun yanı sıra siyah-beyazlılarda bir isim daha takımdan ayrıldı.
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Jean Onana'nın ayrılığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.