Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalışması yaptı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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