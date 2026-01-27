Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

- Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı.
- Eyüpspor maçında oynayanlar salon çalışması yaptı.
- Diğer oyuncular ısınma koşusu ve çift kale maç yaptı.
Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Süper Lig'de dün oynanan Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.