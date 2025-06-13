Beşiktaş Kulübü, Şeref Bey'i andı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş Kulübü Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) unutmadı.
Siyah-beyazlılar, futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey'in vefatının 92. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayınladı.
"SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan (Beşiktaş'ın ŞEREF'i) Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
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