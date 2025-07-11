Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaştı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlıların, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ BİR İSMİ DAHA BİTİRİYOR

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı.

Kulübün, Walker-Peters'ı cumartesi günü İstanbul'a getirip pazartesi günü Avusturya kampına yetiştirmeyi planladığı bildirildi.

AVUSTURYA KAMPINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Beşiktaş, daha önce David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transferde dikkat çekmişti. Siyah-beyazlılar, ayrıca milli oyuncu Orkun Kökçü ile de anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.