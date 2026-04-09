Süper Lig'in bu sezonki en golcü stoperleri

Hep forvet oyuncularının verdiği gol katkılarını değerlendiririz.

Ancak golcüler kadar skor katkısı veren savunma oyuncuları da şampiyonluk yolunda büyük pay sahibi olmuştur.

Yıllar önce Fenerbahçe forması giyen Luciano, Beşiktaş'ta attığı gollerle adından söz ettiren Vida aklımıza gelen ilk örneklerden.

Peki bu sezon 4 büyüklerin savunmacıları gol katkısı anlamında neler yaptı gelin birlikte bakalım.

Ligde forma giyen savunma oyuncularının gol istatistiklerine bakıldığında, Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu'nun yükselişi dikkat çekiyor.

NWAIWU 3 GOLLE İLK SIRADA

Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesinde zirveye oturdu.

Rizeli Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu'nun ardından Samsunsporlu Rickvan Drongelen yer aldı.

Drongelen 25 maçta 2 kez ağları sarsmayı başardı.

SKRINIAR VE SINGO 2'ŞER GOLDE KALDI

Drongelen'in ardından ise Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ 2 golle dikkat çekti.

Demirbağ'ı yine 2'şer golle Milan Skriniar ve Wilfried Singo izledi.

Davinson Sanchez, Emmanuel Agbadou, Thiago Djalo ve Emirhan Topçu ise birer golde kalan stoperler oldu.