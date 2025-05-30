Beşiktaş, olağanüstü genel kurula gidiyor

AA & Ensonhaber

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenlenecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da aynı adreste gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde; kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsada halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması gibi başlıklarda yönetim kuruluna yetki verilmesi yer alıyor.