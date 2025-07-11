Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu

Benfica'nın yıldız orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Benfica, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için Türkiye'ye gitmesine onay verdi. Transferin zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık bir anlaşma kapsamında gerçekleşeceği bildirildi.

BAŞKAN AÇIKLADI: GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, milli yıldızın Cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Söz konusu transferin, 25 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro garanti bonus karşılığında kalıcı hâle geleceği ifade edildi.

İSTANBUL YOLCULUĞU YAKIN

24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

24 YAŞINDA BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Feyenoord’dan yaklaşık 30 milyon euroya Benfica’ya transfer olan Kökçü, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 98 maçta 19 gol ve 22 asistle 41 gole doğrudan katkı sundu.

Başarılı oyuncu, Benfica ile 1 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.