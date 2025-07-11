Beşiktaş’ta Orkun Kökçü transferinde neler yaşandı?

Beşiktaş’ta bir hayal gerçek oluyor..

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için Portekiz kulübüyle anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından siyah-beyazlı kulüp, Orkun ile görüşmelere başlandığını KAP aracılığıyla kamuoyuna bildirdi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Orkun Kökçü, ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica’nın Auckland ile oynadığı maçta asist yaptıktan sonra oyundan alınmış, ardından teknik direktör Bruno Lage ile tartışma yaşamıştı. Forma adaleti konusunda yaşanan bu kriz, ayrılık kararını da beraberinde getirdi.

Portekiz'de aradığını bulamayan genç yıldız, daha sıcak ve destekleyici bir ortam arayışına girdi.

ÇOCUKLUK AŞKINA DÖNÜŞ

Beşiktaş’ın transfer sürecine dahil olmasıyla birlikte Orkun için işler değişti. Çocukluk hayalini süsleyen kulüpten teklif almak onu heyecanlandırdı. Transfer haberlerinin çıkmasıyla birlikte hem Başkan Adalı’nın kararlılığı hem de taraftarın yoğun ilgisi, oyuncuya büyük bir mutluluk yaşattı.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMA SÜRECİ

Transferi bitirmek isteyen Serdal Adalı, bizzat Portekiz’e giderek Benfica Başkanı Rui Costa ile masaya oturdu. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama modeli üzerinde anlaşma sağlandı.

Orkun cephesi ise sürece net bir şekilde destek verdi:

"Yeter ki Benfica ile anlaşın, biz hazırız."

AİLE GÖRÜŞMESİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Portekiz’deki temasların ardından Adalı, Hollanda’ya geçerek Orkun ve ailesiyle görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda 1+4 yıllık bir sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı.