Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Ferenc Karako oldu

İHA
Süper Lig'in 37. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.
Beşiktaş'ın evinde Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR'da da Bersan Duran eşlik edecek.
DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol
Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot
Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard
Kayserispor - Bodrum FK: Patrick Hanslbauer
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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