Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Ferenc Karako oldu

İHA

Süper Lig'in 37. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.

Beşiktaş'ın evinde Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR'da da Bersan Duran eşlik edecek.

DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ

Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol

Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot

Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard

Kayserispor - Bodrum FK: Patrick Hanslbauer