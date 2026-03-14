Beşiktaş savunmayı sağlama almak istiyor: Agbadou'nun yanına Facundo Medina...

Beşiktaş, savunma hattındaki tandemi tamamlamak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında transfer edilen Agbadou'nun yanına sürpriz bir ismi listeye ekledi.

Savunmanın liderliğini üstlenen Fildişi Sahilli devin yanına sol ayaklı bir oyun kurucu stoper arayan siyah-beyazlılar, Amir Murillo'nun eski takım arkadaşı Facundo Medina için kolları sıvadı.

MURILLO'NUN ESKİ TAKIM ARKADAŞI RADARDA

Beşiktaş, Marsilya'nın 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Lens ile pazarlık masasına oturacak.

Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Medina'yı takıma kazandırmak isteyen Beşiktaşlı kurmaylar, defanstan oyun kurma problemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

DEFANSI SAĞLAMA ALMA DÜŞÜNCESİ

Agbadou'nun kış transfer döneminde kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak imza atması, savunma konusundaki ciddiyetinin en büyük kanıtı olmuştu.

Bu sezon toplamda 19 müsabakaya çıkan Arjantinli stoper, bu maçlarda gol katkısı veremedi.