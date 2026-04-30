Trabzonspor'un borcu açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un net borcu belli oldu.

Bordo-mavililerin borç miktarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

NET BORÇ 5 MİLYAR 27 MİLYON TL

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir.