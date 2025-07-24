Beşiktaş - Shakhtar Donetsk: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu başlıyor...
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA AVANTAJ PEŞİNDE
Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.