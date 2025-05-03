Beşiktaş, son 10 derbide Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda derbide karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesi Beşiktaş, ezeli rakibiyle karşılaştığı son 10 müsabakadan 4'ünde galip gelmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Tamamı Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4, sarı-lacivertliler 2 de kez kazandı.

4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi, Beşiktaş 1-0 kazandı.