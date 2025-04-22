Beşiktaş taraftarından Ciro Immobile'ye tepki
Haber Merkezi

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

35 yaşındaki santrfor, altın ayakkabıyla olan fotoğrafı paylaşarak "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN AYAKKABISINI PAYLAŞTI

İmmobile'nin paylaşımına ise siyah-beyazlı taraftarlardan tepki geldi.

Bu paylaşımın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Fotoğraf atma gol at" şeklinde yorumlarda bulundu.

"FOTOĞRAF ATMA GOL AT"

İşte İmmobile'nin o paylaşımı...

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Can Badak
Editor