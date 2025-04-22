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Beşiktaş taraftarından Ciro Immobile'ye tepki

Beşiktaş taraftarından Ciro Immobile'ye tepki 35 yaşındaki İtalyan futbolcu, kariyerine dair nostaljik bir gönderi yaparak altın ayakkabısıyla olan bir fotoğrafı paylaşırken “Telefon bu mücevheri anılardan çıkardı” notunu düştü. Bu paylaşım ise taraftarların tepkisini çekti. Immobile’nin paylaşımına, “Fotoğraf atma, gol at” yorumları yapıldı.