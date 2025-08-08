Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den sosyal medya eleştirisi

Son dönemde bazı oyuncular gösterdikleri performansların ardından sosyal medya hesapları aracılığıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Öyle ki bazı eleştirilerin dozu artarak neredeyse siber zorbalığa dönüştü.

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk karşılaşmaları sonrası eleştirilen yeni transfer David Jurasek ve Keny Arroyo, taraftar tepkileri nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA YAŞANDI

Daha sonra ise kulüp, siber zorbalık konusuna dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Beşiktaş'taki bu gelişmeyi Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki mücadelesinin ardından yaşananlar izledi.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı Oğuz Aydın, Feyenoord maçı sonrası dikkat çeken bir karara imza attı.

ARDINDAN OĞUZ AYDIN DA KAPATTI

24 yaşındaki oyuncu Feyenoord maçı performansı sonrası eleştirilere dayanamayarak Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Yaşananların ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St Patrick's karşılaşması sonrası konuştu.

"SOSYAL MEDYA FUTBOLCULARA YARDIMCI OLMUYOR"

Sosyal medyadaki zorbalık konusuna değinen Solskjaer, "Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor. Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum." dedi.