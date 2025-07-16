Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger'e yenildi

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger’e 3-2 mağlup oldu.

Kapfenberg’deki Alpenstadion’da Avusturyalı hakem Alexander Harkam’ın yönettiği karşılaşmada, Beşiktaş sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve Tammy Abraham 11’iyle çıktı. Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Uzunhan, Mustafa Azem Yortaç, Emirhan Topçu, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Elan Ricardo, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Emir Yaşar yer aldı.

Wolfsberger ise Nikolas Polster, Mamadou Diabate, Tobias Gruber, Nicolas Wimmer, Boris Matic, Simon Piesinger, Marco Sulzner, Rene Renner, Dejan Zukic, Erik Kojzek ve Thierno Ballo’dan oluşan 11 ile sahadaydı.

BEŞİKTAŞ 2-0'DAN SKORU DENGELEDİ

Maçın ilk yarısında 30. dakikada Dejan Zukic ve 44. dakikada Marco Sulzner’in golleriyle Wolfsberger 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ve 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın golüyle karşılık vererek devreyi 2-2 beraberlikle tamamladı.

2. YARIDA MUSTAFA VE SEMİH SAKATLANDI

İkinci yarıya Beşiktaş’tan Tammy Abraham, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Demir Ege Tıknaz kenara gelirken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Ernest Muçi ve Salih Uçan dahil oldu. Ancak 46’da oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 60. dakikada sakatlanarak yerine Semih Kılıçsoy geçti.

WOLFSBERGER 10 KALSA DA MAÇI ALDI

55. dakikada Erik Kojzek’in golüyle Wolfsberger tekrar öne geçti: 3-2. Maçın 79. dakikasında Marco Sulzner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

MAÇLA İLGİLİ NOTLAR

Beşiktaş’ın Roma’dan transfer ettiği Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Abraham’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Abraham, ilk yarıda görev aldı.

Kaleci Mert Günok ise ilk yarıdaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. Özellikle maçın ilk 25 dakikasında Wolfsberger’in ataklarını gole izin vermeden durdurdu.

Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna giren 18 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Sakatlanan genç oyuncuya maç içinde ilk müdahale yapıldı ve ardından oyundan alındı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ise yedek kulübesinde maçı takip etti. 24 yaşındaki orta saha, kamp kadrosunda olmasına rağmen Wolfsberger karşısında forma şansı bulamadı.

Kartal Kayra Yılmaz, maçta öne çıkan isimlerden biri oldu. İlk yarıda serbest vuruşları ve frikik golüyle takımına iki önemli skor katkısı sağladı. Özellikle 45+1’de attığı yaklaşık 25 metrelik frikik golü dikkat çekti.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş ise Wolfsberger maçında kadroya alınmadı.

Avusturya kampının son hazırlık maçında Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Wiener Neustadt’taki ERGO Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30’da başlayacak.

Kampa önceki maçlarda St. Pölten’i 2-0 yenen, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Wolfsberger karşısında ise 3-2 mağlup oldu.