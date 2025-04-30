Beşiktaş, yeni yabancı kuralıyla ilgili TFF'ye başvuracak

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Yabancı futbolcu kontenjanı için gelecek sezon uygulanacak kuralı açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuda bazı değişikliklere gitmişti.

Buna göre Süper Lig'de kulüpler gelecek sezonla birlikte A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak. En az 2'sinde ise 1 Ocak 2003 veya daha sonrasında doğmuş olma şartı aranacak. 2026–27 sezonunda bu şart değişecek ve en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

YABANCI KURALINDA YAŞ SINIRININ KALKMASI İSTENİYOR

Kulüpler Birliği, dünkü toplantıda yabancı kuralı konusunu detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Kulüplerin çoğu yabancı kuralından memnun.

Ancak gelecek sezon hayata geçmesi planlanan 14 yabancının 2'sinde uygulanacak olan yaş sınırının sabit kalmasını istiyor. Bu konu ile yapılan çalışmalar kısa süre içinde TFF'ye iletilecek.

BEŞİKTAŞ TFF'YE BAŞVURACAK: 18-21 YAŞ ARASI KONTENJAN HARİCİNDE TUTULSUN

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Federasyon'a bir başvuruda bulunacaklarını ifade eden Adalı, şunları söyledi: