Beşiktaş, yoğun yağış ve rüzgar altında hazırlıklarını sürdürdü

- Beşiktaş, Antalya'da yoğun yağış ve rüzgar altında devre arası hazırlıklarını sürdürdü.
- Cengiz Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara katıldı.
- Antrenman, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayıp taktik çalışmalarla devam etti.
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya’da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü.
Yoğun yağış ve rüzgâr altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip sabah saat 11.00’de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00’de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi.
İDMANDAN NOTLAR
Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.
CENGİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı.