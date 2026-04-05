Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Bu poziyonda kafa travması şüphesiyle Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü.

Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.

YERİNİ GÖKHAN'A BIRAKTI

Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.

MURILLO'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amir Murillo "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Beşiktaş'tan Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo’nun sponsor hastanemizde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir.