Beşiktaş'a Orkun Kökçü transferi sonrası dev gelir

Beşiktaş Orkun Kökçü transferi ile birlikte taraftarın gönlünü alıp yeniden tribünlere çekerken bu hamle karşılıksız kalmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun ile birlikte yeniden mağazalara akın ederken forma ve ürün satışları da patladı.

2 GÜNDE 100 MİLYON TL'LİK CİRO

Kulüp kendine bağlı olan mağazalardan son 48 saatte 20 bin forma satıp 85 milyon TL'lik gelir elde etti.

Ayrıca başka işletmelerdekş mağazalarla bu sayının 50 bine ulaştığı, ayrıca diğer ürünlerin satışı ile birlikte iki günlük ciro 2.5 milyon Dolar (100 milyon TL) seviyesine çıktı.

100 BİN SINIRINA ULAŞTI

Bunula birlikte 13 Haziran'da çıkan yeni sezon formalarında ise şimdiden 100 bin sınırına ulaşıldı.