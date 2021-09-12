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    Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber

    Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber

    Beşiktaş’ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 13:19
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    Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti.

    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

    Beşiktaş kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır." denildi.

    Beşiktaş a Vida ve Teixeira dan kötü haber #1

    DORTMUND MAÇINDA YOKLAR

    Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor.

    Topuğundan sakatlanan Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.

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