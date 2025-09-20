Abone ol: Google News

Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den müjdeli haber!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, Kayserispor maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 14:56
Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMANDAN NOTLAR

Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

NDIDI, TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beşiktaş'a, Kayserispor maçı öncesi müjdeli bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.

Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 4 maçta süre buldu.

