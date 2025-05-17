Beşiktaş'ın Alanyaspor kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 18 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
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Anneannesi vefat eden Gedson Fernandes ve sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo
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