Beşiktaş'ın Alanyaspor kafilesi belli oldu

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 18 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Anneannesi vefat eden Gedson Fernandes ve sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU