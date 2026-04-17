Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.
SAMSUN'A GİDECEKLER
Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Samsun’a hareket edecek.
