Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

SAMSUN'A GİDECEKLER

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Samsun’a hareket edecek.