Robert Lewandowski'den geleceği hakkında açıklama

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'den geleceği için çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe ile de ismi anılan yıldız golcü, TV3'e verdiği röportajda Juventus ve Milan iddialarını değerlendirdi.

"BİRAZ DAHA ZAMANIMIZ VAR"

Katalan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lewandowski, "Biraz daha zamanımız var. Kulüp ne düşündüğümü biliyor ve ben de düşünmek için zaman buldum." diye konuştu.

"GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Lewandowski, açıklamasının devamında "Teklifler ve geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan maçlar ve atılacak goller daha önemli. Basında her gün yeni bir şey çıkması önemli değil." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

8 milyon euro piyasa değeri bulunan 37 yaşındaki isim, bu sezon 40 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistle mücadele etti.