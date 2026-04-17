Fenerbahçe, okul saldırıları nedeniyle maç öncesi etkinliklerini iptal etti

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Rizespor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri iptal etti.

Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmayacak.