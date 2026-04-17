Fenerbahçe, okul saldırıları nedeniyle maç öncesi etkinliklerini iptal etti

Yayınlama:
Fenerbahçe, okul saldırıları nedeniyle maç öncesi etkinliklerini iptal etti
DHA

Fenerbahçe, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Rizespor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri iptal etti.

EĞLENCE ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞMEYECEK

Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

